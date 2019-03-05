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Spor

Yıldız halterciler ABD'de podyuma çıkacak

ABD'nin Las Vegas kentinde yapılacak Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.

Halil İbrahim Avşar  | 05.03.2019
Yıldız halterciler ABD'de podyuma çıkacak

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-15 Mart tarihlerinde ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 41 ülkeden 342 sporcu mücadele edecek. Türkiye'yi şampiyonada 7'si erkek toplam 16 sporcu temsil edecek. 

Şampiyonaya katılacak milli sporcular, ABD'ye gitti. Kafileye başkanlık eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Burada en iyi sonuçları almak için elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle İstiklal Marşı'mızı dinleteceğiz. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek sporcular şunlar:

Erkekler: Serkan Turan, Mustafa Erdoğan (49 kilo), Hacı Osman Çabuk (55 kilo), Yusuf Fehmi Genç (61 kilo), Turan Güngör (67 kilo), Ramazan Zeydanlı (73 kilo), Onur Demirci (96 kilo)

Kadınlar: Zeliha Ülker, Cansu Bektaş (40 kilo), Bahar Korubeyi (45 kilo), Nida Karasakal, Gamze Nur Sarıkaya (49 kilo), Cansel Özkan (55 kilo), Dilara Narin, Dilara Uçan (76 kilo), Nuran Yalçın (+81 kilo)

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