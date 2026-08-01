"Yeni Ankara Stadı"nda koltuklar yerleştirilmeye başlandı
Başkent Ankara'da yapımı süren ve Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak yeni statta koltuklar yerleştirilmeye başlandı.
Salih Ulaş Şahan
01 Ağustos 2026•Güncelleme: 01 Ağustos 2026
ANKARA
ASL Yıldızlar Ortak Girişimi Ankara Stadyumu Proje Müdürü Cem Saraçlar'dan alınan bilgiye göre kırmızı ve beyaz koltukların yerleştirildiği tribün bölümünde, beyaz koltuklarla "Türkiye" yazısı oluşturuldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ tarafından inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli stadın, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olması hedeflenirken statta yapım çalışmaları son aşamaya geldi.