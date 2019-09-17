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Spor

Yelkende hedef olimpiyat madalyası

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak, "Türk yelken tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası hedefiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. İnşallah bu gururu yaşatmanın keyfini hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Ömer Ural   | 17.09.2019
Yelkende hedef olimpiyat madalyası

Tekirdağ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türk yelken tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası hedefiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandıklarını belirtti.

Akdurak, bir etkinlik için geldiği kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk yelkenciliğinin son yıllarda çok geliştiğini söyledi.

Bu yılı çok başarılı geçirdiklerini aktaran Akdurak, "Türk yelkenciliği artık ciddi anlamda dünyada isminden söz ettiriyor. 2019 sezonunu müthiş başarılarla kapattık diyebilirim. Avrupa ve dünya derecelerimiz var. Dolayısıyla çok başarılı bir seneyi geride bırakıyoruz. Ayrıca olimpik sınıflarda da üçüncü sınıfta kotamızı aldık 2020 için. Her üç sınıfta da sporcularımız olimpiyatlara ilk 10'daki dereceleri ile hazırlanıyor." diye konuştu.

"Madalya hedefiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz"

Türkiye'de yelkene olan ilginin daha da arttığını ve bu bağlamda sporcu sayısında da ciddi bir artış yaşandığını ifade eden Akdurak, hedeflerinin bu sporu tüm gençlere ve deniz tutkunlarına sevdirmek olduğunu dile getirdi. 

2020 Tokyo Olimpiyatları için hedeflerinin büyük olduğunu aktaran Akdurak, "Türk yelken tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası hedefiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu gururu yaşatmanın keyfini hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Yelkenin yüksek geliri olan kişiler tarafından yapılabilir bir spor olduğu algısının yıkılması gerektiğini anlatan Akdurak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yelkene olan ilgi her geçen gün artıyor. Hem sporcu sayımız hem de değişik sınıflardaki faaliyet sayımız hızla artıyor. Türkiye'nin sadece deniz kenarı değil, iç su kenarı olan bölgelerinde de yelken yapılabilmesi için federasyon olarak elimizden geleni yapıyoruz. Artık yelkenin yüksek gelirli grubuna ait spor olma algısını çıkarıyoruz.

Bütün gençlerimizin yelken yapabilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan ve Spor Toto Teşkilatımızdan çok büyük destek alıyoruz. 2020 Olimpiyatları'na gittiğimiz yolda başarılarımıza ve çabamıza onların da çok büyük inancı var. Uluslararası rekabette geri kalmayacağımız şekilde hazırlanabilmemiz için Bakanlığımız tüm kadrolarıyla destek veriyor."

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