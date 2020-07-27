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Spor

Yamaç paraşütü sporcusu Gülşah Hoş'tan rekor uçuş

Yamaç paraşütü sporcusu Gülşah Hoş, Denizli'nin Çameli ilçesindeki Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nden havalanıp, 7 saat 42 dakikada 239,2 kilometre uçarak, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine indi ve Türkiye kadınlar mesafe rekorunu kırdı.

Mustafa Değirmencioğlu   | 27.07.2020
Yamaç paraşütü sporcusu Gülşah Hoş'tan rekor uçuş

Denizli

Çameli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nde bir araya gelen 42 sporcu, uzun mesafe denemesi için havalandı. 

Milli sporculardan Gülşah Hoş, gerçekleştirdiği 7 saat 42 dakikalık uçuşla Afyonkarahisar Çobanlar'a inerek Türkiye Yamaç Paraşütü Kadınlar Mesafe Rekoru'nun yeni sahibi oldu.

Bu alandaki eski Türkiye rekorunun 1 Temmuz'da Ankara'dan Konya'ya paraşütle 201 kilometre uçan Merve Gülşah Arslan'a ait olduğu belirtildi.

Gülşah Hoş, 239,2 kilometre uçarak Türkiye'de en uzun uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü sporcusu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hoş, "Mesafe açısından günün potansiyeli daha fazlaydı, o yüzden sanki tam olmamış gibi hissediyorum. Keyif alma açısındansa uzun zamandır uçmaktan bu kadar zevk almamıştım." ifadelerini kullandı.

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