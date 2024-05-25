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Spor

Wushuda 2024 "şampiyonluklar yılı" ilan edildi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, bu yılki uluslararası şampiyonalarda en fazla şampiyonluğu ve madalyayı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Onur Orhan  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Wushuda 2024 "şampiyonluklar yılı" ilan edildi

Sakarya

Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası için Sakarya'ya gelen Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, wushuya olan ilginin gün geçtikçe arttığını belirtti.

Dünyanın en güzel ve faydalı sporu olarak tanımladığı wushunun bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağladığını anlatan Akyüz, "Savunma ve savaş sanatı. Herkese lazım." dedi.

Bu sene sezona başarılarla başladıklarına değinen Akyüz, Çin'de yapılan 2024 Uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF) Dünya Kupası'nda 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandıklarını kaydetti.

ABD'deki 16. Dünya Wushu Şampiyonası'na vize alamadıkları için Çin'de bu turnuvaya katıldıklarını aktaran Akyüz, şöyle devam etti:

"Bu, Dünya Kupası seçmesi oluyor. Dünya Şampiyonası'nın yerine yapılan bir şampiyona bu. Hemen aynı tarihlerde mayısın başında Avrupa Şampiyonası yapıldı. Avrupa Wushu Kungfu Federasyonundaki birtakım rahatsızlıklar, sıkıntılar nedeniyle bu şampiyonaya düşük sayıda katılım sağladık. 8 sporcuyla katıldık ama 2 Avrupa şampiyonluğu ve ona yakın dereceler aldı sporcularımız. Orada da iyi bir başarı elde edildi. Başarılarla başladık, başarılarla devam edeceğiz."

Akyüz, 15 Temmuz şehitleri anısına 17-21 Temmuz'da 7. Açık Balkan Wushu Şampiyonası yapılacağını belirterek, "9. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası, Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası ve 4. Dünya Taichi Quan Şampiyonası var. Bunlara katılım sağlayacağız. Bunun için sporcularımızı hazırlıyoruz. Hazırlıklarımız hem Türkiye'de hem de Çin'de devam ediyor." diye konuştu.

Salgın hastalık döneminden sonra hızlandıklarını, faaliyetlere yetişemediklerini dile getiren Akyüz, "Bu yıl da çok hareketli bir sezon bekliyoruz. Madalya sayısı açısından inşallah Türkiye'nin en başarılı federasyonu ve branşı olacağımızı söyleyebiliriz. Uluslararası şampiyonalar var. Türkiye olarak bu yıl yine hedefimiz, en fazla şampiyonluğu ve madalyayı kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

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