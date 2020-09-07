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Spor

WRC'de gözler Türkiye Rallisi'ne çevrildi

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) Estonya'daki etabın tamamlanmasının ardından gözler Türkiye Rallisi'ne çevrildi.

Mutlu Demirtaştan   | 07.09.2020
WRC'de gözler Türkiye Rallisi'ne çevrildi

İstanbul

Sporseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden verilen yaklaşık 6 aylık aradan sonra Estonya etabıyla yeniden başlayan WRC sezonunda Türkiye Rallisi'ni beklemeye başladı.

WRC pilotları, Türkiye ayağı öncesi 17 etaptan oluşan 232,64 kilometre uzunluğundaki Estonya Rallisi'nde mücadele etti.

Şampiyonada sezonun 4. ayağını, bir saat 59 dakika 53.6 saniyede tamamlayan Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, kariyerinin 13. ralli zaferine ulaştı. İrlandalı Craig Breen, takım arkadaşı Tanak'ın 22.2 saniye arkasında ikinci, Toyota Gazoo sürücüsü Fransız Sebastian Ogier ise liderin 26.9 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Bu sonuçla 79 puana ulaşan Ogier, Türkiye Rallisi öncesi pilotlar klasmanında zirvedeki yerini korudu. Ogier'nin ardından 70 puanla Toyota Gazoo'dan Büyük Britanyalı Elfyn Evans ve 66 puanla Tanak sıralandı.

Salgın sebebiyle 7 etap olarak revize edilen WRC'nin Türkiye'de gerçekleştirilecek 5. ayağı, 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek.

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