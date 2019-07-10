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Spor

Wimbledon'da Djokovic yarı finale yükseldi

Wimbledon'da Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırbistanlı Djokovic, Belçikalı Goffin'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Doga Kırmızıoğlu   | 10.07.2019
Wimbledon'da Djokovic yarı finale yükseldi

Ankara

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da David Goffin'i 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, tek erkeklerde yarı finale yükseldi. 

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, dünya 1 numarası Sırbistanlı Djokovic ile 21 numaralı seribaşı Belçikalı Goffin tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Novak Djokovic, 1 saat 57 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-0 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon'da en son geçen yıl olmak üzere 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki Djokovic, yarı finalde Roberto Bautista Agut-Guido Pella maçının galibiyle karşılaşacak.


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