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Spor

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 25'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Muhammed Boztepe  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Voleybolda haftanın programı

Ankara

Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

18.00 Beşiktaş-Galatasaray Daikin (Beşiktaş Fibabanka)

9 Mart Pazar:

13.00 Türk Hava Yolları-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo (Cengiz Göllü)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci)

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Akkuş)

13.30 On Hotels Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart (100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlik Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Altekma-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17.30 Halkbank-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)

17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

NOT: TÜRŞAD-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

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