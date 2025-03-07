Voleybolda haftanın programı
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 25'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Ankara
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
18.00 Beşiktaş-Galatasaray Daikin (Beşiktaş Fibabanka)
9 Mart Pazar:
13.00 Türk Hava Yolları-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo (Cengiz Göllü)
16.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci)
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Akkuş)
13.30 On Hotels Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart (100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 İstanbul Gençlik Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Altekma-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
17.30 Halkbank-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
NOT: TÜRŞAD-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.