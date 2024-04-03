Dolar
31.95
Euro
34.45
Altın
2,272.95
ETH/USDT
3,302.40
BTC/USDT
65,806.00
BIST 100
8,987.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Voleybolda "finalistler" belli oluyor

Voleybolda, Vodafone Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 serisi ikinci karşılaşmaları yarın ve cuma günü yapılacak.

Musa Samur  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Voleybolda "finalistler" belli oluyor

Ankara

Sultanlar Ligi'nde finalistlerin belirleneceği ve İstanbul takımlarının mücadele ettiği yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı; Fenerbahçe Opet de Türk Hava Yolları'nı yenerek seride 1-0 avantaj sağladı.

Efeler Ligi'nde de Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı; Fenerbahçe Parolapara ise Ziraat Bankkart'ı yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmalar sonunda 2 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serilerde ikinci maçların programı şöyle:

Sultanlar Ligi

Yarın:

17.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank Spor Sarayı)

Efeler Ligi

5 Nisan Cuma:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)

Bu arada eşitlik durumunda üçüncü karşılaşmalar, Sultanlar Ligi'nde 6 Nisan Cumartesi, Efeler Ligi'nde 8 Nisan Pazartesi günü lig sıralamasında üst sırada bulunan takımın sahasında yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türkiye Aile Destek Programı" ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
Kış-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
Yangın güvenlik uzmanı Yasa: Yangın korunma sistemleri doğru dizayn edilmeli

Benzer haberler

Voleybolda "finalistler" belli oluyor

Voleybolda "finalistler" belli oluyor

Fenerbahçe Opet normal sezonu lider tamamladı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları yarın oynanacak

Vodafone Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları yarın oynanacak
Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu

Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon belli oluyor

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon belli oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet