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Spor

Voleybol: Haftanın programı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Voleybol: Haftanın programı

Ankara

Maç programı şöyle:

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cizre 100. Yıl)

15.00 Altekma-On Hotels Alanya Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Cengiz Göllü)

16.00 Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)

19.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Develi Belediyespor-Halkbank maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

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