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Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde final serisi başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yarın oynanacak.

Halil İbrahim Avşar  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde final serisi başlıyor

Ankara

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak ilk karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İki başkent ekibinin mücadelesinde seride üç galibiyete ulaşacak takım, Metin Görgün Sezonu'nda şampiyon olacak.

Final serisinde ikinci maç 6 Mayıs, üçüncü karşılaşma ise 9 Mayıs'ta yapılacak.

Yarı final etabında normal sezonun lideri Halkbank, Arkas Spor'u, bir diğer başkent temsilcisi Ziraat Bankkart ise Fenerbahçe HDI Sigorta'yı elemişti.

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