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Spor

VakıfBank yeni yıldızlarını arıyor

VakıfBank, altyapısına yeni isimler kazandırmak için 11 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da seçme düzenleyecek.

Hilmi Sever   | 01.05.2019
VakıfBank yeni yıldızlarını arıyor

Istanbul

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, altyapısına yeni isimler kazandırmak için 11 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da seçme düzenleyecek.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, seçmelerin 2007, 2008 ve 2009 doğumlu çocuklar için 11 Mayıs Cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamada, altyapıdaki sporcuların Giuseppe Bosetti ve eşi Franca Bardelli yönetimindeki tecrübeli antrenör kadrosu ile çalıştığı vurgulanırken, altyapı antrenmanlarının da tüm kulüp faaliyetlerinin tek çatı altında toplandığı VakıfBank Spor Sarayı'nda yapıldığı kaydedildi.


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