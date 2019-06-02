Ümit Şamiloğlu'ndan altın madalya
Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, Dünya Challenge Kupası'nda barfiks aletinde altın madalya aldı
İstanbul
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda mücadele eden milli sporculardan Ümit Şamiloğlu, barfiks aletinde altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovenya'nın Koper kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ümit Şamiloğlu'nun barfiks aletinde altın madalya aldığı belirtildi.
Milli sporcu yarışmaların ardından düzenlenen törenle madalyasını aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.