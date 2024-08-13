Dolar
33.57
Euro
36.66
Altın
2,459.77
ETH/USDT
2,632.50
BTC/USDT
58,817.00
BIST 100
9,815.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

UEFA Süper Kupa heyecanı yarın akşam TRT'de yaşanacak

Futbolda 49. UEFA Süper Kupa, İspanya ekibi Real Madrid ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

Mutlu Demirtaştan  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
UEFA Süper Kupa heyecanı yarın akşam TRT'de yaşanacak

İstanbul

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak.

Real Madrid ile Atalanta arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1’de futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını alan TRT, üç yıllık heyecanın açılışını UEFA Süper Kupa maçıyla yapacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Solaklığı kabul eden ailelerde büyüyen çocuklar daha mutlu olabiliyor
Dünya Meteoroloji Örgütü 30 yılın en sıcak günlerinin itici gücü olarak iklim krizini gösteriyor
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 43 şüpheli tutuklandı
Uluslararası siber casusluk ağı operasyonla çökertildi

Benzer haberler

UEFA Süper Kupa heyecanı yarın akşam TRT'de yaşanacak

UEFA Süper Kupa heyecanı yarın akşam TRT'de yaşanacak

49. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet