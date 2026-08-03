Mutlu Demirtaştan
03 Ağustos 2026•Güncelleme: 03 Ağustos 2026
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu ilk maçları, yarın ve 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Fenerbahçe, çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.
Müsabakaların rövanşları, 11 Ağustos'ta yapılacak.
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.00 Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)
20.30 Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan)
20.30 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)
21.00 Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda)
21.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç)
21.00 Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)
5 Ağustos Çarşamba:
19.30 Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)
21.00 Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya)