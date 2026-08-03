UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları başlıyor

Mutlu Demirtaştan
03 Ağustos 2026•Güncelleme: 03 Ağustos 2026
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu ilk maçları, bugün ve yarın oynanacak.
Fenerbahçe, çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.
Müsabakaların rövanşları, 11 Ağustos'ta yapılacak.
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.00 Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)
20.30 Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan)
20.30 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)
21.00 Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda)
21.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç)
21.00 Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)
5 Ağustos Çarşamba:
19.30 Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)
21.00 Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya)