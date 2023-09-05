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Spor

"Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı başlıyor

Antalya'da bu yıl 671'incisi düzenlenen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 8-10 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Zehra Tekeci  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
"Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı başlıyor

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut, güreş ağası Hakan Çetin, Antalyalı başpehlivanlar İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mustafa Taş ve Osman Aynur'un katılımıyla güreş öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki toplantıda konuşan Başkan Böcek, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 8-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Antalya'da güreş sporuna katkıda bulunan herkese teşekkür eden Böcek, "Hangi görüş ve düşünceden olursa olsun belediyelerimizin yaptığı güreşlere, Kırkpınar dahil olmak üzere hepsine elimden geldiğince katılmaya çalıştım. Konyaaltı Belediyesi başkanlığım sürecinde ilk Osman Aynur ile sonra İsmail Balaban, Ali Gürbüz ve bu yıl da Yusuf Can Zeybek'in katkılarıyla altın kemeri Antalya'mız ile buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz. Güreşseverleri 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne davet ediyorum." diye konuştu.

"Kırkpınar kurallarını Elmalı'da da uygulayacağız"

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan güreşlerde, gelecek yıl Kırkpınar'da geçerli olacak kuralların ilk kez uygulanacak olması nedeniyle önem kazandığını söyledi.

Öztürk, "Bütün boylarda boy atlamayı bu sene Elmalı'da gerçekleştireceğiz. Son 8'e kalan başpehlivanlarımızda da puanlamayı kaldırıyoruz. Yarı final ve finalde puanlama olmayacak. Eskiden dedelerimizin izlediği günlerce süren güreşleri bu yıl Elmalı'da hayata geçireceğiz. Gelecek yıl Kırkpınar'da uygulanması düşünülen bütün kuralları Elmalı'da uygulayacağız." diye konuştu.

Güreş ağası Hakan Çetin de güreşlerde 64 başpehlivanın mücadele edeceğini kaydederek, tüm sporculara başarı diledi.

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