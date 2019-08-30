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Spor

Türkiye'ye atıcılıkta gümüş madalya

Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporculardan İsmail Keleş gümüş madalya aldı.

Emrah Oktay   | 30.08.2019
Türkiye'ye atıcılıkta gümüş madalya

İstanbul

Milli sporcu İsmail Keleş, Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyonun 10 metre havalı tabanca finalinde milli sporcular İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç de mücadele etti.

Final müsabakasında 243,1 puan toplayan İsmail Keleş, gümüş madalyanın sahibi oldu. 160,8 puan alan Yusuf Dikeç ise organizasyonu 6. tamamladı.

İki sporcu da finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyatları kotasını almıştı.

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