Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,721.10
BTC/USDT
24,498.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni
logo
Spor

Türkiye'nin ilk olimpik veledromunda test sürüşü yapıldı

Konya'da 17 bin 600 metrekarelik alanda 250 metre piste, 2 bin 329 seyirci kapasitesine sahip Türkiye'nin tek olimpik veledromunda ilk sürüş gerçekleştirildi.

Savaş Güler   | 30.07.2022
Türkiye'nin ilk olimpik veledromunda test sürüşü yapıldı

Konya

Açılışı 7 Ağustos'ta yapılacak veledromda Bisiklet Milli Takımı sporcuları Doğukan Arıkan, Oğuzhan Tiryaki, Feritcan Şamlı ve Azize Bekar, Milli Takım Antrenörü Mutlu Erçevik eşliğinde piste çıktı.

Türkiye'nin ilk olimpik veledromunda test sürüşü yapıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da Konya Olimpik Veledromu'ndaki ilk sürüşü takip etti.

"Konya Olimpik Veledromu, bisiklet sporu için bir dönüm noktası olacak"

Veledrom ile ilgili bilgiler veren Emin Müftüoğlu, olimpik standartlarda bir tesise sahip olmanın önemli olduğunu ve Konya Olimpik Veledromu dışında yeni tesisler de yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin bisiklette olimpiyat başarısını yükseltmek ve yeni bisikletçilerin yetişmesi için veledromlara ağırlık vermeyi hedeflediklerini belirten Müftüoğlu, "Ülkemizi bisiklet branşında başarıyla temsil edecek yeni şampiyonların yetişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığım Konya Olimpik Veledromu, bisiklet sporu için bir dönüm noktası olacak. Türk sporuna değer katacak bu önemli eserin yapılması için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, veledromda elit seviyede daha çok sporcu yetiştireceklerini, bunun olimpiyatlardaki başarıya doğrudan etki edeceğini dile getirdi.

Olimpik standartlara uygun olarak, "Türk bisikletinde yeni şampiyonların yetişmesi" vizyonuyla inşa edilen Konya Olimpik Veledromu, Türkiye'nin ilk kapalı olimpik veledromu olacak.

Avrupa'nın en kapsamlı veledromlarından birisi olma niteliğini taşıyan tesis, 2 bin 329 kişi kapasiteli tribünü, 250 metre ahşap pisti, kondisyon, eğitim ve seminer salonlarıyla, sporcuların olimpik düzeyde ihtiyaç duyabileceği tüm imkanları sunacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Eyyam-ı bahur' sıcakları bunalttı
SOLOTÜRK Bayburt'ta prova uçuşu yaptı
Güngören failinin etkisiz hale getirilmesi mağdurları sevindirdi
Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava bunaltıyor

Benzer haberler

Türkiye'nin ilk olimpik veledromunda test sürüşü yapıldı

Türkiye'nin ilk olimpik veledromunda test sürüşü yapıldı

Çocuk yaşta başladığı kuyumculuk zanaatında özgün tasarımcı oldu

Gurbetçiler baba ocağı 'Kuluforniya'nın nüfusunu her yaz üçe katlıyor

Demir kanatlı kuşları uçurmak için Türkiye'yi seçtiler

Demir kanatlı kuşları uçurmak için Türkiye'yi seçtiler
Sığır balıkçılları biçerdöver peşinde yiyecek avında

Sığır balıkçılları biçerdöver peşinde yiyecek avında
Helva sevenleri dört kuşaktır aynı lezzetle buluşturuyorlar

Helva sevenleri dört kuşaktır aynı lezzetle buluşturuyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet