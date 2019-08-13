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Spor

Türkiye U16 Basketbol Takımı çeyrek finalde

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Bosna Hersek'i 87-65 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Erkan Tiryaki   | 13.08.2019
Türkiye U16 Basketbol Takımı çeyrek finalde

İstanbul

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 87-65 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, Bosna Hersek karşısında ilk yarıyı 51-36 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı 87-65 kazandı.

16 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 17.30'da Rusya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak.

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