Türkiye U16 Basketbol Takımı çeyrek finalde
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Bosna Hersek'i 87-65 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İstanbul
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 87-65 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, Bosna Hersek karşısında ilk yarıyı 51-36 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı 87-65 kazandı.
16 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 17.30'da Rusya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.