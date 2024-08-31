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Spor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başladı.

Şahin Oktay, İbrahim Aktaş  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı Kocaeli'de başladı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Motocross Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen yarışların ilk gününde antrenman ve sıralama turları yapıldı.

Enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran ve enduro kadınlar sınıflarında 42 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, yarın koşulacak final yarışlarıyla sona erecek.

"Sporcular en önemli puanlarını alacak"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay, AA muhabirine, Kartepe etabının şampiyonların hemen hemen belirleneceği bir yarış olduğunu, sporcuların en önemli puanlarını bu etaptan alacağını söyledi.

Kartepe'deki pistin, Türkiye'nin en iyi süper enduro parkurlarından biri olduğunu dile getiren Kolay, "Dünya standartlarına uygun bir parkur. Kartepe sert bir parkura sahip ama oyuncular için çok keyifli." dedi.

Kolay, Kartepe'nin süper enduroda en fazla sporcunun katılım sağladığı etap olduğunu vurgulayarak, "Çok çetin bir mücadele olacak. Bu mücadeleyi izlemeleri için yarış severleri Motocross Park Kartepe'ye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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