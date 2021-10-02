Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışları Kocaeli'de başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.
Kocaeli
Antrenman ve sıralama turlarının ardından ilk etap yarışlarının gerçekleştirildiği şampiyonada, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.
Organizasyona katılan sporcular, "Super EnduroGP", "Enduro Prestij (EP)", "Enduro Usta (EU)", "Enduro Hobi (EH)", "Enduro Genç (EG)" ve "Enduro Veteran (EV)" sınıflarında mücadele ediyor.
Yarın gerçekleştirilecek 2. ve 3. etap yarışları sonucunda "Türkiye'nin en iyi endurocuları" belli olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.