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Spor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışları Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

Şahin Oktay   | 02.10.2021
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışları Kocaeli'de başladı

Kocaeli

Antrenman ve sıralama turlarının ardından ilk etap yarışlarının gerçekleştirildiği şampiyonada, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Organizasyona katılan sporcular, "Super EnduroGP", "Enduro Prestij (EP)", "Enduro Usta (EU)", "Enduro Hobi (EH)", "Enduro Genç (EG)" ve "Enduro Veteran (EV)" sınıflarında mücadele ediyor.

Yarın gerçekleştirilecek 2. ve 3. etap yarışları sonucunda "Türkiye'nin en iyi endurocuları" belli olacak.

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