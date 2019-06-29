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Spor

Türkiye Motokros Şampiyonası başladı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 2. ayak "Karcher Gönen Yarışı" öncesi sıralama antrenmanları gerçekleştirildi.

Rıdvan Tandoğan   | 29.06.2019
Türkiye Motokros Şampiyonası başladı

Balıkesir

Türkiye Motokros Şampiyonası

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesinin destekleriyle Türkiye Motokros Şampiyonası 2. Ayak yarışları antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Gönen ilçesindeki Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkurunda gerçekleştirilen yarışların ilk gününde, MX1, MX2, MX2j, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran sınıfları mücadele etti. ( Rıdvan Tandoğan - Anadolu Ajansı )

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda Karcher sponsorluğunda organize edilen yarışlara 128 sporcu katılıyor.

Sezonun 2. yarışının ilk gününde MX1, MX2, MX2j, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran sınıflarında serbest antrenmanlar ve sıralama antrenmanları yapıldı.

Sporcular yarın aynı parkurda klasman yarışlarında mücadele edecek.

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