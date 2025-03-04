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Spor

Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde yapılacak

Türkiye Kürek Şampiyonası, 7-9 Mart'ta Edirne'deki Meriç Nehri'nde yapılacak.

Cihan Demirci  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde yapılacak Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada şampiyona için kente gelen kulüplerin antrenmanlara başladığını söyledi.

Şampiyonaya 200 sporcunun katılmasını beklediklerini belirten ve doğal parkur Meriç Nehri'nin tamamının kürek sporuna tahsis edildiğine değinen İba, "Geçen yıl kayıkhane olarak kullandığımız 13 bin metrekarelik bir alan vardı. O alanın da Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatlarıyla Türkiye Kürek Federasyonuna tahsisi yapıldı. Bundan sonra daha rahat ve iyi koşullarda kürek sporuna hizmet edeceğiz." dedi.

Meriç Nehri'nin kürek sporunun merkezi olduğunu vurgulayan ve Avrupa Birliği heyetinin de parkuru değerlendirdiğini anlatan İba, "O süreçte güzel dostluklar gelişti. Buradan mutlu ayrıldılar. Bu yıl Macaristan ile ortak yarış düzenleyeceğiz. Parkuru çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Ortak müsabakalar veya onların burada kamp yaptığı zamanlara da şahitlik etmiş olacağız." diye konuştu.

İba, Sporcu Eğitim Merkezinin kurulma aşamasının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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