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Spor

Türkiye halterde kamp merkezi oldu

Halter branşında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi birçok ülke, hazırlık kampı için Türkiye'yi tercih etti.

Halil İbrahim Avşar  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Türkiye halterde kamp merkezi oldu

Ankara

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, halter branşında kamp merkezi haline geldi.

Olimpiyatlar öncesi kamp için Venezuela, Kolombiya ve Bahreyn milli takımları Ankara; Türkmenistan, Gürcistan, Irak, Özbekistan ve Kazakistan milli takımları ise Antalya'yı seçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, birçok ülkenin hazırlık kampı için Türkiye'yi tercih etmesinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Türk halterinin gelişimi, ülkemizdeki şartların uygunluğu, tercih edilmemizde önemli bir faktör. Bir de federasyon olarak onlara her türlü desteği sağlayıp, misafirperverliğimizi gösteriyoruz. Türk halteri dünyada bir markadır. Dünya markası çok önemli sporcularımız var." ifadelerini kullandı.

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