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Spor

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası başladı

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası başladı Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki organizasyonda 73 ilden, 867 kulübe bağlı 2914 sporcu mücadele edecek.

Kadınlarda 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, +68 kilo, erkeklerde ise 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, +78 kilo sıkletlerinde müsabakaların yapılacağı turnuva, 19 Ocak Pazar günü tamamlanacak.

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