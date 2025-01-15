Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası başladı
Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Ankara
Taha Akgül Spor Salonu'ndaki organizasyonda 73 ilden, 867 kulübe bağlı 2914 sporcu mücadele edecek.
Kadınlarda 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, +68 kilo, erkeklerde ise 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, +78 kilo sıkletlerinde müsabakaların yapılacağı turnuva, 19 Ocak Pazar günü tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.