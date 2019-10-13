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Spor

Türkiye cimnastikte dünya dördüncüsü oldu

Milliler, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı 4. sırada bitirdi.

Berad Büyük   | 13.10.2019
Türkiye cimnastikte dünya dördüncüsü oldu

İstanbul

Türkiye, 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya sıralamasında dördüncü oldu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde 4 Ekim'de başlayan 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası, bugün sona erdi.

Milliler, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi 4. sıraya taşıdı.

Milli sporcu İbrahim Çolak halka aletinde altın madalya kazanırken, Ahmet Önder paralel aletinde gümüş madalyaya uzanmıştı.

Şampiyonada, ABD, 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile ilk sırada yer alırken, altın, gümüş ve bronz madalyalardan 3'er tane kazanan Rusya 2. oldu.

Türkiye'nin bir üst sırasında bulunan İngiltere ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.


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