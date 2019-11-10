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Spor

Turkish Airlines Open 2019 golf turnuvasında heyecanlı final

Turkish Airlines Open 2019 uluslararası golf turnuvasında İngiliz Tyrrell Hatton şampiyon oldu.

Sinan Özmüş   | 10.11.2019
Turkish Airlines Open 2019 golf turnuvasında heyecanlı final Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası

Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvada İngiliz golfcü Tyrrell Hatton şampiyon oldu. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

Türk Hava Yollarının (THY) ana sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde yapılan atışlar sonucunda, Avusturyalı Matthias Schwab, Fransız Benjamin Hebert, İngiliz Tyrrell Hatton, Amerikalı Kurt Kıtayama, Güney Afrikalı Erik Van Rooyen ve Fransız Victor Perez -20 puanla ilk sırayı elde ettiler. 

Avrupa Turu kapsamında 1990 yılında Portekiz ve 2003 yılında Güney Afrika'da yaşanan 6 kişinin birinci olarak play-off'a kalması durumunun, üçüncü kez Türkiye'de yaşandığı aktarıldı.

Kayıp top ceza getirdi

Play-off'un ilk turunda çekilen kura sonucu üçerli iki grup halinde 18. delikte mücadele eden sporcuların vuruşları ilgiyle izlendi.

İlk turda Erik Van Rooyen'ın vuruşu sonrası çalılık alana düşen topun uzun süre aranması, renkli görüntüler oluşturdu.

Topunun bulunamaması üzerine 2 ceza puanı alan Rooyen ile Benjamin Hebert ve Victor Perez ilk turda elendi.

İkinci turda Tyrrell Hatton, Kurt Kıtayama ve Matthias Schwab arasında eşitlik bozulmayınca, üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda Kurt Kıtayama'nın elenmesinin ardından dördüncü tura iki oyuncu kaldı.

Dördüncü turda, Matthias Schwab'ın yakın mesafeden atışı kaçırması sonucu, şampiyonluğu ve 2 milyon dolarlık ödülü Tyrrell Hatton kazandı. Turnuvada üçüncü Kurt Kıtayama oldu.

Ödülü Bakan Çavuşoğlu verdi

Turnuvanın ardından düzenlenen törende şampiyonluğa ulaşan Tyrrell Hatton'a ödülünü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, çekişmeli bir play-off etabı olduğunu belirterek, izlemekten keyif aldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında onu saygıyla andıklarını ifade ederek, "Onun 'Yurtta barış, dünyada barış' sözü her zaman bizim rehberimiz oldu." diye konuştu.

Ödül törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katıldı.

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