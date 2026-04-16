Türk kadın basketbolu, Avrupa'da 10. kupanın peşinde
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Opet veya Galatasaray Çağdaş Faktoring'in şampiyon olması durumunda Türkiye, kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazanacak.
Ceren Aydınonat
16 Nisan 2026•Güncelleme: 16 Nisan 2026
İstanbul
Türk kadın basketbolu, Avrupa'da 10. kupayı hedefliyor.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Opet veya Galatasaray Çağdaş Faktoring'in şampiyonluğa ulaşması durumunda Türkiye, kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanacak.
Türkiye'ye kadın basketbolunda ilk Avrupa kupasını Galatasaray getirirken, sarı-kırmızılılar 2009 yılında İtalya'nın Cras Basket Taranto ekibi karşısında kupaya uzandı.
İlk maçı deplasmanda 67-55 kaybeden Galatasaray, rövanşta İstanbul'da rakibini 82-61'lik skorla mağlup ederek FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
Galatasaray, Kupa 2'yi kazandıktan 5 yıl sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. 2014'te Fenerbahçe'yle oynadığı finali 69-58 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye ikinci Avrupa kupasını getirdi.
FIBA Avrupa Kupası üst üste 2017'de Yakın Doğu Üniversitesi, 2018'de de Galatasaray ile Türkiye'ye geldi.
Türk kadın basketbolunda en fazla Avrupa kupasını Fenerbahçe kazandı.
Sarı-lacivertli takım, 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA Avrupa Ligi finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupanın sahibi olmuştu.
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Kupa 1'i müzesine götürmüştü.
Sarı-lacivertli ekip, 2023 ve 2024 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da da kazanan taraf oldu.