Türk hokeyinde "olimpik tesis" etkisi

Başkan Çakır, Ankara'da yapımı devam eden yeni olimpik tesis, kulüp ve milli takım hedeflerine dair çalışmaları, AA muhabirine değerlendirdi.

Geçen hafta 2025-26 sezonunun yoğun organizasyon takvimiyle son erdiğini belirten Çakır, 2 birinci lig ve 2 süper ligi aynı anda hatasız, eksiksiz tamamladıklarını vurguladı.

Şampiyon takımların Avrupa Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil ettiğini dile getiren Çakır, "Erkeklerde Selçuklu Belediyespor İtalya'nın Roma kentinde mücadele etti. Kadınlar Avrupa Kulüpler Kupası'na ise Antalya'nın Alanya ilçesinde ev sahipliği yaptık, burada ise Gaziantep Polisgücü ile Alanya Stars Hokey takımlarımız oynadı. Bu sezon şampiyon olan ekiplerimiz de gelecek yıl Avrupa'da mücadele edecek." diye konuştu.

Türk hokeyinin yeni merkezi, Gölbaşı olacak

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde olimpik hokey sahasının faaliyete geçtiğini, federasyon yönetiminin de buraya taşınacağını aktaran Çakır, "Türk hokeyi için çok önemli bir tesis, daha önce futbol sahası olarak kullanılan bu alanı modern bir hokey tesisine dönüştürdük. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, bakan yardımcımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Gölbaşı yaklaşık 34.000 öğrencisiyle gerçekten çok değerli. Gölbaşı'nda yapımı süren bu tesislerden olimpiyatlara gidecek takımlar ve sporcular çıkacağına inanıyorum" dedi.

Gölbaşı'ndaki tesisin geçen haftalarda 1. Lig müsabakalarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çakır, "Tesisimizde şu an eksik soyunma odaları ve federasyon yönetim binasının da 6 ay gibi kısa bir sürede yapılmasını bekliyoruz. Burası tam olimpik bir hokey sahası. Avrupa Hokey Federasyonu başkanımız da burayı ziyaret etti. Buranın çok rahatlıkla uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini ifade etti." şeklinde konuştu.

"İstanbul'da da olimpik hokey sahasına kavuşmak zorundayız"

İstanbul'da da olimpik hokey saha çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çakır, "İstanbul'da da olimpik hokey sahasına kavuşmak zorundayız. Orada da 2 tane çalışmamız var, inşallah yakında onun da müjdesini vereceğiz. Türkiye genelinde şu an itibariye 9. sahamıza kavuştuk" bilgilerini verdi.

Karadeniz ile Marmara Bölgesi'nde yeni sahalara ihtiyaç duyulduğunu anlatan Çakır, Muğla'daki tesisin de tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

Thomas Briels milli takımlarda

Çakır, Belçika Hokey Takımı'nın eski kaptanlarından 2 kez olimpiyat madalyası kazanan takımda da oynamış Thomas Briels'i milli takımların başına getirdiklerini ifade etti.

Uzun vadeli hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu anlatan Çakır, İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunları için güçlü aday olabileceğini ve milli hokey takımının da 2036'da oynamasını planladıklarını dile getirdi.

Avrupa Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu'na Türkiye'den ilk kez birisinin seçildiğini de kaydeden Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uluslararası düzeyde de temsil gücümüzü arttırmayı hedefliyorduk. Uzun yıllardır federasyonumuzda çalışan mesai arkadaşımız Gizem Karaali Karadağ, Avrupa Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi. Artık biz de uluslararası alanda söz sahibiyiz. Bir diğer önemli gelişme de 5 arkadaşımız da Avrupa Hokey Federasyonu'nun çeşitli alt kuruluşlarında göreve başladı. Bir mottomuz var; hokeyin konuşulduğu, hokeyin olduğu her masada biz Türkler olacağız."