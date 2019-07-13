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Spor

Türk hakem çifti dünya şampiyonasında görev alacak

Türkiye'nin uluslararası hentbol hakem çiftlerinden Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, 21 Yaş Altı Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görevlendirildi.

Ömer Hakan Kibar   | 13.07.2019
Türk hakem çifti dünya şampiyonasında görev alacak

Ankara

Uluslararası hentbol hakemlerinden Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, 21 Yaş Altı Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre Türk hakem çifti, 16-28 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Vigo kentinde düzenlenecek şampiyonada görevlendirildi.

4 ayrı grupta, 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada 16 ayrı ülkeden hakem çifti görev yapacak.



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