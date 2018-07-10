Türk cimnastikçiler bir ilki başardı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Türk sporcuların 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanmasının bir ilk olduğunu söyledi.

MERSİN - MUSTAFA GÜNGÖR

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Mersin'de 16 ülkeden 55 sporcunun katılımıyla düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Türk sporcuların 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanmasının bir ilk olduğunu söyledi.

Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'de gerçekleştirilen organizasyonun çok iyi geçtiğini, kentteki salonun dünyanın hiçbir yerinde bulunmadığını belirtti.

İspanya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'ndan toplamda 9 madalya ile yurda döndüklerini anımsatan Çelen, "Oraya gidene kadar tarihimizde 7 madalyamız vardı. Biz bir yarışmada 9 madalya aldık. 'Ne oluyor cimnastiğe' dendi. Burada da 13 madalya alınca madalyaların tesadüf olmadığını gösterdik. Tarihte bir ilki başarıp katıldığımız turnuvada 13 madalya kazandık." dedi.

Mersin'de bu organizasyonun 2. kez düzenlendiğini anımsatan Çelen, şöyle devam etti:

"Her geçen yıl katılım sayısı artıyor ve kaliteli cimnastik yapan ülkeler gelmeye başlıyor. Sporcularımız çok güzel yarıştı. Gerçekten onlar ve antrenörleriyle gurur duyuyorum. Şöyle bir düşünüyorum da 5 yıl önce federasyon başkanı olduğumda Katar'a Dünya Kupası serisine gitmiştik. Oralarda finale kalamadan geri dönmüştük. İkinci yıl finale kalalım dedik yine kalamadık. 3. yıl final yaptık bize madalya vermediler. Zamanla 1-2 madalya derken bugün artık her gittiğimiz yarışmadan madalyayla dönüyoruz hatta 'Neden altınımız az oldu. Şurada şu puanları niye alamadık' diye üzülüyoruz. Bu iyi bir noktaya geldiğimizin göstergesi. 5 yılda bin olan sporcu sayıları bugün 100 binlere ulaştı. Bu çocuklar 100 bin cimnastikçiye rol model oluyorlar Türkiye'de. Bunlar daha da artacak."

"Olimpiyatlara takım olarak gitmek istiyoruz"

Suat Çelen, federasyon olarak kendilerine büyük hedefler koyduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Olimpiyatlara takım olarak gitme hedefimiz var. Aslında bizim koyduğumuz hedefler çok yüksek ama ulaşılamayacak hedefler değil. Bu takımla 2020 ve 2024'de eğer bu iş olmazsa ülkemiz böyle bir jenerasyonu kolay kolay 30 yıl yakalayamaz. Dolayısıyla eğer bu sporcularımız olimpiyatlara takım olarak gitmeyi başarırsa kendilerinden sonra gelecek neslin önünü inanılmaz derecede açacaklar. Hedefimiz olimpiyatlara artistikte erkekler ve kadınlarda takım olarak gitmek, ritmik ve trambolinde de olimpiyat kotası almak."