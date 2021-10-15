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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunuyor
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Spor

TUR 2022'nin tarihi belli oldu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan'da düzenlenecek.

Halil İbrahim Avşar   | 15.10.2021
TUR 2022'nin tarihi belli oldu

Ankara

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2022) tarihi belli oldu.

Organizasyonun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 10-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

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