TUR 2019'da üçüncü gün
TUR 2019'un üçüncü gününde bisikletçiler, Çanakkale ile Edremit arasındaki 122,6 kilometrelik parkurda yarışacak.
Çanakkale
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) üçüncü etabı, Çanakkale'de başladı.
Çanakkale Valiliği önünde, "Troy" filminde kullanılan sembolik "Truva Atı" heykelinin bulunduğu meydanda başlayan üçüncü etabın startını, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.
TUR 2019'un üçüncü gününde bisikletçiler, Çanakkale ile Edremit arasındaki 122,6 kilometrelik parkurda mücadele edecek.
17 takımdan 119 sporcunun katıldığı turun ilk 2 etabını Bora-Hansgrohe (Almanya) takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett kazandı.
Bu yıl, ilk rotasını andıran "nostaljik" bir güzergahta koşulan 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.
Çanakkale'de TUR 2019'a yoğun ilgi
Üçüncü etabın başlangıç noktası Çanakkale'de, TUR 2019'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Start öncesinde yarış güzergahındaki yol kenarında toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla turu takip ederek bisikletçilere destekte bulundu.
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