TÜMOSAN Konyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0

Savaş Güler
12 Nisan 2026•Güncelleme: 12 Nisan 2026
5. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Babicka'nın ceza sahası içerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
21. dakikada Konyaspor öne geçti. Bardhi'nin pasında topla hareketlenen Kramer'in ceza sahası içerisinden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
26. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde'nin şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı önledi.
28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan kornerde oluşan karambolde Jin-Ho Jo'nun topla buluşturduğu Muleka, ceza sahası içerisinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
44. dakikada Çağtay Kurukalıp'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle bitti.