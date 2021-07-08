Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

Trabzon
Trabzonspor, kamp döneminde 4 hazırlık maçı yapacak.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın kamp döneminde yapacağı hazırlık maçı programının belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, "Buna göre takımımız 14 Temmuz'da Ümraniyespor, 22 Temmuz'da Bandırmaspor, 24 Temmuz'da İstanbul Başakşehir, 26 Temmuz'da Kasımpaşa ile hazırlık maçları oynayacaktır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.