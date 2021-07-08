Euro
10.30
Dolar
8.69
BIST 100
1,378.73
Altın
1,817.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile Helsinki’de ortak basın toplantısı düzenliyor AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleştirildi
logo
Spor

Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

Duygu Avunduk   | 08.07.2021
Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

Trabzon

Trabzonspor, kamp döneminde 4 hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın kamp döneminde yapacağı hazırlık maçı programının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Buna göre takımımız 14 Temmuz'da Ümraniyespor, 22 Temmuz'da Bandırmaspor, 24 Temmuz'da İstanbul Başakşehir, 26 Temmuz'da Kasımpaşa ile hazırlık maçları oynayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi
Yeni bir araştırma, aşılananlarda en yaygın görülen Kovid-19 semptomlarını ortaya koydu
Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya’da Delta varyantı baskın tür oldu
Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulanacak

Benzer haberler

Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

Trabzonspor'da Caleb Ekuban, 10 Temmuz'da kampa dahil olacak

Çay ihracatından yılın ilk yarısında 10 milyon dolar gelir elde edildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız
Sümela Manastırı 5 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açıldı

Sümela Manastırı 5 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açıldı
Borsada, Beşiktaş'tan 5 yılın, Fenerbahçe'den ise 7 yılın en iyi ilk yarı performansı

Borsada, Beşiktaş'tan 5 yılın, Fenerbahçe'den ise 7 yılın en iyi ilk yarı performansı