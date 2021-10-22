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Spor

Trabzonspor Göztepe'ye konuk olacak

Süper Lig lideri Trabzonspor, 10. haftada deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Selçuk Kılıç   | 22.10.2021
Trabzonspor Göztepe'ye konuk olacak

Trabzon

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Ligde 228 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

Eksikler

Trabzonspor'da yarın ki karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Karadeniz ekibinde Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak ve Fode Koita, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Bordo-mavililer, bu sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 16.30'da özel uçakla İzmir'e gidecek.

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