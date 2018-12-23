Trabzonspor evinde rahat kazandı

Fotoğraf: AA/Hakan Burak Altunöz

TRABZON

3. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Hosseini ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Muric, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak son anda araya giren Hüseyin Türkmen, tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Boldrin'in kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'a çarparak kornere çıktı.

24. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Soldan ceza alanına girerek rakiplerinden sıyrılan Novak'ın pasında, yakın mesafeden Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0.

32. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Onazi'nin yerine Kucka oyuna dahil oldu.

33. dakikada Umar'ın ceza yayı içinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere attı.

42. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Gökhan Akkan sol tarafına doğru gelen topu yatarak kornere çeldi.

52. dakikada Muric'in ceza yayı yakınından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

67. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı korner atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Abdülkadir Ömür'ün önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda yerden seken top ağlarla buluştu: 2-0.

69. dakikada Boldrin'in sağdan kullandığı serbest atışta, arka direkte Brabec'in yatarak vurduğu şutta çizgi önünde kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

71. dakikada Umar'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale ettiği top Mustafa Saymak'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda kaleciyi geçen topu bu kez savunmada Hosseini, çizgi önünden uzaklaştırdı.

79. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Nwakaeme'nin soldan pasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın şutunda, kaleci Ujkani'nin çelmeye çalıştığı top filelere gitti: 3-0.

84. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Muric'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umar, sağ çaprazdan kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden topu filelere gönderdi: 3-1.

90+4. dakikada Ekuban'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme, yerden sert bir vuruşla topu kaleci Ujkani'nin yanından filelere yolladı: 4-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor, ligin ilk yarısını farklı galibiyetle kapattı

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yenen Trabzonspor, ilk yarıyı farklı galibiyetle kapattı.

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde puanını 29'a yükselterek, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Karadeniz ekibi, aldığı galibiyetle lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6'ya indirdi.

Çaykur Rizespor ise aldığı yenilgiyle 12 puanda ligin son sırasında ilk yarıyı tamamladı.

Abdülkadir Ömür'ün ilk golleri

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

Bordo-mavili futbolcu, ligin 17. haftasında bu sezon golle tanışarak, kendi adına sezonun ilk gollerini kaydetti.

Maç sonunda büyük sevinç

Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından taraftarlarla büyük sevinç yaşadı.

Eksik oyuncularına karşın maçtan farklı galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdüren bordo-mavili takımda futbolcular, orta alanda toplanarak kolbastı oynadı. Futbolcular daha sonra taraftarıyla galibiyeti kutladı.

Muhabir: Selçuk Kılıç

