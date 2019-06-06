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Spor

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da gaza basacak

Dünya Superbike Şampiyonası’nda sezonun 6. mücadelesi yarın Jerez Pisti'nde koşulacak.

Ömer Hakan Kibar   | 06.06.2019
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da gaza basacak

Ankara

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. ayağında yarın İspanya’da yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Turkish Puccetti Takımı ile yarışan Toprak Razgatlıoğlu, yarın 4 bin 423 metrelik Jerez Pisti'ne çıkacak.

Milli sporcu yarın serbest antrenmanlarda, 8 Haziran Cumartesi günü öğleden önce de Superpole'de mücadele edecek.

20 turdan oluşan İspanya'daki ilk yarış 8 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.00'te, ikinci yarış ise 9 Haziran Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Bağımsız Pilotlar sıralamasında 79 puanla ilk sırada yer alan İtalyan Marco Melandri'nin ardından 65 puanla ikinci basamakta bulunuyor.

Dünya Şampiyonası'nda ise İspanyol Alvaro Bautista 263 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Toprak bu sıralamada ise 65 puanla 8. durumda yer alıyor.




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