Dolar
33.99
Euro
37.84
Altın
2,515.52
ETH/USDT
2,403.10
BTC/USDT
56,950.00
BIST 100
9,987.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TÜBİTAK Gemisi ile İzmir Körfezi’ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. DRON - Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaatın yıkımı gerçekleşiyor.
logo
Spor

Toprak Razgatlıoğlu avantajını korumak için piste çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yarışacak.

Hüseyin Doğru  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Toprak Razgatlıoğlu avantajını korumak için piste çıkacak

Ankara

Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları 7-8 Eylül'de Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde düzenlenecek.

Red Bull sporcusu ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak, hafta sonu şampiyonadaki liderlik avantajını korumak için piste çıkacak.

Yarın serbest antrenmanların yapılacağı şampiyonada Toprak, 7 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.00'de birinci yarışına çıkacak. Milli pilot, 8 Eylül Pazar günü ise saat 12.00'de superpole ve saat 15.00'de 2. yarış için pistte sahne alacak.

Portekiz'deki sezonun 7. ayak koşusunda yarışları ilk sırada bitiren Toprak, 13 birincilikle üst üste yarış kazanan sporcu rekoruna imza attı.

Pilotlar klasmanında Toprak 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı da 92'ye yükseltti.

Yarışlar Red Bull TV'den canlı yayımlanacak.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışacak

Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayak mücadelesi de Magny-Cours Pisti'nde yapılacak.

Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla, Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla derece mücadelesi verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal isteminin ilk incelemesini tamamladı
Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi yarın açılacak
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Toft, ikili ilişkileri ve Türkiye'nin bölgesel rolünü değerlendirdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı
İzmir Körfezi'nde mikrobiyal denge sıkı kontrolle yeniden kurulabilir

Benzer haberler

Toprak Razgatlıoğlu avantajını korumak için piste çıkacak

Toprak Razgatlıoğlu avantajını korumak için piste çıkacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet