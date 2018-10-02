TOHM'dan 1087 madalya çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığının geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için başlattığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri projesi kapsamında atılan tohumlar, meyvelerini veriyor.

ANKARA - HALİL İBRAHİM AVŞAR

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) bünyesinde yetişen sporcular, uluslararası organizasyonlarda 358'i altın 1087 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için başlattığı TOHM projesi kapsamında atılan tohumlar, meyvelerini veriyor.

Yetenekli sporcuların belirli kriterler dahilinde seçilerek elit düzeyde yetiştirildiği merkezler, 2013 yılının kasım ayında 12 ilde faaliyete girdi.

Olimpik hazırlık merkezlerinin bulunduğu kent sayısı zamanla 21'e çıkarken, TOHM sporcularının uluslararası şampiyonalarda kazandığı toplam madalya sayısı da bini aştı.

Ankara, Adana, Afyon, Antalya, Artvin, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Rize, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da faaliyet gösteren merkezlerden yetişen sporcular, uluslararası organizasyonlarda 358 altın, 327 gümüş ve 402 bronz olmak üzere 1087 madalya elde etti.

TOHM sporcuları, dünya şampiyonalarında 15 altın, 15 gümüş ve 24 bronz, Avrupa şampiyonalarında ise 53 altın, 50 gümüş ve 86 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Dünya şampiyonalarında son olarak gençlerde atıcılıkta Şevval İlayda Tarhan, güreşte Kerem Kamal altın madalyaya uzandı.

Genç sporculardan gelen bu güzel haberler, Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya sayısının artacağı inancını da güçlendirdi.

TOHM'dan Rio'ya 16 sporcu

2016 Rio Olimpiyatları'nda TOHM'dan yetişen 16 milli sporcu mücadele etti.

Türkiye 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazandığı olimpiyatlara toplam 103 sporcuyla katıldı.

Olimpiyat kafilesinde güreşte 5, halterde 3, atıcılıkta 2, atletizm, cimnastik, judo, okçuluk, yüzme ve bisiklette birer TOHM sporcusu yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık için belirlenen olimpik sporcu havuzuna TOHM'dan 142 sporcu dahil edildi.

Arjantin'de 14 TOHM sporcusu madalya arayacak

Türkiye, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 6-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na 55 sporcuyla katılacak. Bunun 14'ünü olimpik hazırlık merkezlerindeki sporcular oluşturacak.

TOHM sporcuları atıcılık, eskrim, güreş, judo, tekvando, yüzme, atletizm, cimnastik ve halter branşlarında madalya mücadelesi verecek.

Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda atıcılıkta Alp Eren Erdur, atletizimde İlyas Çanakçı, Ömer Amaçtan, Sümeyye Kinar ve Ali Berk Erol, eskrimde Nisanur Erbil, cimnastikte Nazlı Savranbaşı ve Bora Tarhan, halterde Dilara Narin ve Furkan Özbek, judoda Ömer Kemal Aydın, tekvandoda Emine Göğebakan, yüzmede Efe Turan, güreşte de Halil Gökdeniz madalya için yarışacak.

903 sporcu eğitim görüyor

TOHM'da 591'i erkek, 312'si kadın toplam 903 sporcu eğitim görüyor. Sporcuların 560'ı gündüzlü, 343'ü ise yatılı eğitimlerine devam ediyor.

21 ildeki merkezlerde atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, buz pateni, cimnastik, curling, eskrim, güreş, halter, judo, kano, karate, kayak, kürek, tekvando, tenis, okçuluk, yelken ve yüzme olmak üzere olimpik 20 branşta faaliyet gösteriliyor.

Ayrıca Aksaray'da paralimpik merkez kurulurken, burada paralimpik branşların milli takım kampları yapılıyor.