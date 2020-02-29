THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes liderliğini sürdürdü
THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında ALBA Berlin'i deplasmanda 99-86 yenen Anadolu Efes, galibiyet serisini 11 maça çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
İstanbul
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 26. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'in 99-86 mağlup etti. Bu sonuçla 11'i üst üste 23. galibiyetini alan lacivert-beyazlı takım, liderliğini devam ettirdi.
İspanyol temsilcisi Valencia'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, sahadan 93-86 galip ayrıldı. Bu sonuçla 12. galibiyetini alarak 9. sıraya yükselen sarı-lacivertli takım, play-off şansını sürdürdü.
Organizasyonda 20. galibiyetlerine ulaşan İspanyol temsilcileri Real Madrid ile Barcelona, play-off oynamaya hak kazandı. Sahasında Panathinaikos'u 96-78 yenen Real Madrid ile deplasmanda CSKA Moskova'ya 82-80 üstünlük kuran Barcelona, ligde normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantiledi.
Sonuçlar
THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 96-78
CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona (İspanya): 80-82
Zenit (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 68-77
ALBA Berlin (Almanya) - Anadolu Efes: 86-99
Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 71-70
Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 71-56
Khimki (Rusya) - ASVEL (Fransa): 108-79
Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 105-97
Valencia (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 86-93Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.