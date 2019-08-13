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Spor

TFF Süleyman Seba'yı andı

TFF, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın ölümünün 5. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Erkan Tiryaki   | 13.08.2019
TFF Süleyman Seba'yı andı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın ölümünün 5. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Futbolun diğer renklerine saygısı, yeşil sahada meslektaşlarına karşı efendiliği, yöneticiliği döneminde centilmenliği, hayatı boyunca futbolun saygınlığı konusunda hep iyi örnek olan, 2014-2015 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun sembol ismi Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının beşinci yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.


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