Tenis Federasyonundan Kovid-19 soruşturması
Türkiye Tenis Federasyonu, bazı milli sporcuların kamp yaptıkları yerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonu, bazı milli sporcuların kamp yaptıkları yerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Göcek'te antrenmanlarını sürdüren A Milli Takım sporcularımızın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde federasyonumuzun belirlediği Kovid-19 önemlerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış olup sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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