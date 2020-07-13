Euro
7.80
Dolar
6.86
BIST 100
118,166.44
Altın
1,804.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Tenis Federasyonundan Kovid-19 soruşturması

Türkiye Tenis Federasyonu, bazı milli sporcuların kamp yaptıkları yerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Fatih Gazioğlu   | 13.07.2020
Tenis Federasyonundan Kovid-19 soruşturması

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonu, bazı milli sporcuların kamp yaptıkları yerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Göcek'te antrenmanlarını sürdüren A Milli Takım sporcularımızın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde federasyonumuzun belirlediği Kovid-19 önemlerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış olup sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lamalardan alınan iki antikor laboratuvar ortamında Kovid-19'u etkisizleştirdi
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 138 bine yaklaştı
Kovid-19 bağışıklığı birkaç ayda kaybedilebiliyor
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan: Festivallerde bale ve opera yerine konserler planladık
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Benzer haberler

Tenis Federasyonundan Kovid-19 soruşturması

Tenis Federasyonundan Kovid-19 soruşturması

Fransa'da sokak sanatçısına 25 kadına tecavüzden soruşturma

Fransa'da eski Başbakan ve Sağlık Bakanları hakkında soruşturma açıldı

Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak

Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak
Bakan Albayrak'a sosyal medyadan hakaret içerikli yoruma gözaltı

Bakan Albayrak'a sosyal medyadan hakaret içerikli yoruma gözaltı
Hasan Engin'in çobanlıktan milli sporculuğa uzanan başarı hikayesi

Hasan Engin'in çobanlıktan milli sporculuğa uzanan başarı hikayesi