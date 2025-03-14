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Spor

"Temsilci genç" başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nda yer alacak gençleri belirleyeceği "2025 yılı temsilci genç" başvuruları başladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
"Temsilci genç" başvuruları başladı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinde yer almak üzere yaşadığı şehri ve ülkesini temsil edecek gençleri belirliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her sene olduğu gibi 2025’te de Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından seçilecek temsilciler, söz konusu etkinliklere katılacak. Bu yıl 182 genç, programlarda yer alma şansına sahip olacak.

Seçilen gençler, 12-22 Mayıs tarihlerindeki resmi törenlere katılarak Anıtkabir'deki özel programda yer alacak ve Gençlik Haftası etkinliklerinde aktif rol üstlenecek.

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşmelerde bulunacak gençler, aynı zamanda İstanbul, Çanakkale, Bursa ve Ankara'ya düzenlenecek kültürel ve tarihi gezilere de katılacak.

Temsilci genç olmak isteyenler, 15 Nisan'a kadar “https://genclikhizmetleri.gov.tr” adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Açıklamada ayrıca, "18-25 yaş arası ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında okuyan, gençlik çalışmalarına aktif katılım sağlayan, gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuş, sosyal etkinliklerde aktif rol alabilecek, milli ve manevi değerlere saygılı gençler, Gençlik Haftası etkinliklerine temsilci genç olarak katılmaya hak kazanabilecek." ifadeleri kullanıldı.

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