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Spor

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta teklerde Martic şampiyon oldu

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde Hırvat Petra Martic şampiyon oldu.

Emre Doğan   | 28.04.2019
TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta teklerde Martic şampiyon oldu

İstanbul

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda tekler finalinde Çek Marketa Vondrousova'ya 2-1 mağlup eden Hırvat Petra Martic, şampiyon oldu.

Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12'ncisi düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 40 numarası Martic ile klasmanda 46. basamakta yer alan Vondrousova karşı karşıya geldi.

Vondrousova, üstün oynadığı ilk seti 6-1 kazanarak 1-0 öne geçti. Martic, çekişmeli geçen ikinci seti 6-4 önde tamamlayarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de rakibine 6-1 üstünlük kuran Martic, müsabakayı 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Petra Martic, böylece kariyerinin ilk Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) şampiyonluğunu elde etti. 28 yaşındaki Hırvat tenisçi, ayrıca Vondrousova'ya karşı teklerde çıktığı 4. maçtan da galip ayrıldı.

Martic'e kupasını, Spor Genel Müdürü Baykan ile TTF Başkanı Durmuş verdi

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde şampiyonluğa ulaşan Hırvat Petra Martic, ödülünü aldı.

Esenyurt'taki Spor Toto Tenis Park'ta yapılan final müsabakasının ardından gerçekleştirilen ödül törenine, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ve TEB Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi katıldı.

Organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak kariyerinin ilk Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) şampiyonluğunu elde eden Martic'e kupasını, Mehmet Baykan ile Cengiz Durmuş takdim etti.

Finalde Martic'e mağlup olarak ikincilikle yetinmek zorunda kalan Çek tenisçi Marketa Vondrousova'ya ise ödülünü Gökhan Mendi verdi.

Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

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