Taha Akgül olimpiyat vizesi aldı
Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda yarı finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi
İstanbul
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov ile karşılaşan Taha, müsabakayı 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finale kalarak Tokyo 2020'ye katılma hakkı elde etti.
Taha, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.