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Spor

Taha Akgül olimpiyat vizesi aldı

Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda yarı finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi

Emrah Oktay   | 20.09.2019
Taha Akgül olimpiyat vizesi aldı

İstanbul

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov ile karşılaşan Taha, müsabakayı 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finale kalarak Tokyo 2020'ye katılma hakkı elde etti.

Taha, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng ile karşılaşacak.

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