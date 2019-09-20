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Spor

Taha Akgül finalde

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale yükseldi.

Emrah Oktay   | 20.09.2019
Taha Akgül finalde

İstanbul

Milli sporcu Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonanın serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng ile karşılaştı. 

Müsabakaya iyi başlayarak ilk devrede 5-0'lık üstünlük kuran Taha, ikinci devreyi rahat geçti ve minderden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Adını finale yazdıran Taha Akgül, finalde yarın Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz'in, çeyrek finalde yenildiği Rus sporcu Alikhan Zhabrailov'un yarı final maçını kaybetmesiyle repesaj şansı kalmadı ve milli güreşçi organizasyona veda etti.

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