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Spor

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 42. ve son haftanın ardından Beşiktaş şampiyonluğa ulaşırken, küme düşen son takım Gençlerbirliği oldu,

Süha Gür   | 15.05.2021
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Ligin son haftasına 81 puan ve averajla Beşiktaş lider girerken, aynı puandaki Galatasaray 2., rakiplerinin 2 puan gerisindeki Fenerbahçe ise 3. sırada girdi.

Üç büyükler olarak adlandırılan İstanbul'un temsilcileri arasında son haftaya kalan şampiyonluk yarışını, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, önde tamamladı.

Sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçen Galatasaray rakibinin arkasında 2. sırada yer alırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe 3. oldu.

Ligden son düşen Gençlerbirliği

Ligde şampiyonluk yarışı kadar küme düşmeme mücadelesi de son haftaya kadar taşındı.

2020-2021 sezonunun son haftası öncesinde Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşirken, ligden düşecek son takım son haftaya kaldı.

Hes Kablo Kayserispor ve Gençlerbirliği arasında yaşanan düşmeme mücadelesinde gülen taraf Hes Kablo Kayserispor oldu.

Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'ye yenilmesine karşın Gençlerbirliği'nin aldı sonuç ile lige tutundu.

Ligden düşen 4. takım olan Gençlerbirliği ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 42. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-1

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 0-2

Atakaş Hatayspor-Gaziantep: 0-1

Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: 5-1

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Göztepe-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-1

Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2

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