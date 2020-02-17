Süper Lig'de görünüm
Süper Ligde 22. hafta yapılan iki maçla tamamlandı. Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.
İstanbul
Süper Lig'de 22. hafta yapılan iki maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış maçlarında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 3-1, Gaziantep FK de evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Bir maçı eksik Trabzonspor da evinde haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.
Galatasaray, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerken, Aytemiz Alanyaspor evinde Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık yenilgiye engel olamadı. Fenerbahçe ise MKE Ankaragücü deplasmanında 2-1 mağlup oldu.
Sonuçlar
Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: 1-3
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 0-1
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 3-1
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0
Gelecek haftanın programı
Ligin 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
21 Şubat Cuma:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.